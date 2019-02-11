В Беларуси ученик убил школьника и учительницу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В результате нападения ученика в школе города Столбцы в Беларуси погибли учительница и школьник. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TUT.BY.
"11 февраля в средней школе № 2 в Столбцах произошло чрезвычайное происшествие: на детей и учительницу набросился школьник с ножом", - сообщило издание со ссылкой на два независимых источника.
Информацию, как отмечается, подтвердили в правоохранительных органах.
По предварительным данным, нападавшему 15 лет, он ученик 9-го класса.
Нападение произошло 11 февраля около 8:05. По словам очевидцев, ученик ворвался в класс с ножом и ударил учительницу в шею. Женщина упала.
Как рассказали в милиции, в 8:05 поступило сообщение о том, что ученик средней школы № 2 в райцентре нанес ножевые ранения учительнице и трем школьникам.
"Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу", - сообщил официальный представитель УВД миноблисполкома Евгений Сачек.
Нападавший скрылся, в шести районах Минской области был введен специальный план "Сирена". В 10:14 в МВД сообщили, что подростка задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН.
В следственном комитете Беларуси пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Напомним, мужчина с молотком напал на школьников в Китае.