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15 марта, 19:03 • 107577 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145639 просмотра

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15 марта, 13:22 • 124994 просмотра

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15 марта, 12:52 • 105636 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101858 просмотра

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В России назвали условие для встречи лидеров нормандского формата

В России назвали условие для встречи лидеров нормандского формата

Киев • УНН

 • 22946 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что встреча лидеров нормандского формата могут провести при одном условии: после согласования правового статуса Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг Козака.

Цитата

"Саммит лидеров "нормандской четверки" будет возможен после того, как будут согласованы все аспекты правового статуса Донбасса для того, чтобы согласовать условия выборов в регионе", — заявил Козак.

Напомним

Примерно в 21.30 по киевскому времени в Париже завершились переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина), которые длились более восьми часов.

Известно, что Украину на встрече представляет глава Офиса президента Андрей Ермак. Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Следующую встречу политсоветников "нормандской четверки" планируют провести через две недели в Берлине.

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