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Следующая встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится через две недели в Берлине - Ермак

Следующая встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится через две недели в Берлине - Ермак

Киев • УНН

 • 20744 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Следующая встреча политсоветников "нормандской четверки" планируется через две недели в Берлине. Такое мнение высказал глава Офиса Президента Андрей Ермак во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Следующая встреча состоится в скором времени, думаю, что через две недели. Она должна состояться в Берлине. Мы договорились о продолжении этого диалога”, — сказал Ермак.

Добавим

Около 21.30 по киевскому времени в Париже завершились переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина), продолжались более 8 часов.

Контекст

В Елисейском дворце прошла встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Известно что Украину на встрече представляет глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Сообщалось, что российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

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