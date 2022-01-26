Наступна зустріч політрадників "нормандської четвірки" відбудеться за два тижні у Берліні - Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Наступна зустріч політрадників "нормандської четвірки" планується за два тижні у Берліні. Таку думку висловив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Наступна зустріч відбудеться незабаром, думаю, що за два тижні. Вона повинна відбутися в Берліні. Ми домовилися про продовження цього діалогу”, — сказав Єрмак.
Додамо
Близько 21.30 за київським часом у Парижі завершились переговори політичних радників лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), які тривали понад 8 годин.
Контекст
У Єлисейському палаці відбувалась зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату".
Відомо що Україну на зустрічі представляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
Повідомлялось, що російську делегацію очолює заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
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