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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Наступна зустріч політрадників "нормандської четвірки" відбудеться за два тижні у Берліні - Єрмак

Наступна зустріч політрадників "нормандської четвірки" відбудеться за два тижні у Берліні - Єрмак

Київ • УНН

 • 20756 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Наступна зустріч політрадників "нормандської четвірки" планується за два тижні у Берліні. Таку думку висловив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Наступна зустріч відбудеться незабаром, думаю, що за два тижні. Вона повинна відбутися в Берліні. Ми домовилися про продовження цього діалогу”, — сказав Єрмак.

Додамо

Близько 21.30 за київським часом у Парижі завершились переговори політичних радників лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), які тривали понад 8 годин.

Контекст

У Єлисейському палаці відбувалась зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

Відомо що Україну на зустрічі представляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Повідомлялось, що російську делегацію очолює заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Доповнення

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ - в рамках російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

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