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У Росії назвали умову для зустрічі лідерів нормандського формату

У Росії назвали умову для зустрічі лідерів нормандського формату

Київ • УНН

 • 22948 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що зустріч лідерів нормандського формату можуть провести за однієї умови: після погодження правового статусу Донбасу. Про це повідомляє УНН із посиланням на брифінг Козака.

Цитата

"Саміт лідерів "нормандської четвірки" буде можливий після того, як буде погоджено всі аспекти правового статусу Донбасу для того, щоб погодити умови виборів в регіоні", — заявив Козак.

Нагадаємо

Приблизно о 21.30 за київським часом у Парижі завершилися переговори політичних радників лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), які тривали понад вісім годин.

Відомо, що Україну на зустрічі представляє глава Офісу президента Андрій Єрмак. Російську делегацію очолює заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Наступну зустріч політрадників "нормандської четвірки" планують провести за два тижні у Берліні.

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