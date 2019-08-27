В работе Facebook произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Пользователи социальной сети Facebook в Украине, Европе и ряде других стран столкнулись со сбоями в работе сайта в понедельник. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает УНН.
Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 21:40 по киевскому времени в понедельник.
Чаще других на сбои жалуются пользователи из Украины, Германии, Великобритании, Швейцарии, России, Греции, США и Канады. В Украине от сбоев в работе социальной сети всего пострадали города Киев и Харьков.
По данным Downdetector, 58% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе сайта, еще 33% — на проблемы со входом в свои аккаунты, 7% испытывают проблемы при загрузке изображений.
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Напомним, пользователи смогут контролировать поступление в Facebook данных о них с других сайтов.