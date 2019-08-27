У роботі Facebook стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Користувачі соціальної мережі Facebook в Україні, Європі та багатьох інших країнах зіткнулися зі збоями в роботі сайту в понеділок. Це випливає з даних на сторінці сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, передає УНН.
Неполадки в роботі соціальної мережі стали спостерігатися після 21:40 за київським часом в понеділок.
Частіше за інших на збої скаржаться користувачі з України, Німеччини, Великої Британії, Швейцарії, Росії, Греції, США та Канади. В Україні від збоїв в роботі соціальної мережі найбільше постраждали міста Київ та Харків.
За даними Downdetector, 58% користувачів Facebook скаржаться на збої в роботі сайту, ще 33% - на проблеми зі входом в свої акаунти, 7% відчувають проблеми при завантаженні зображень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Twitter заборонив рекламу державних ЗМІ
Нагадаємо, користувачі зможуть контролювати надходження в Facebook даних про них з інших сайтів.