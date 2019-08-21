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Користувачі зможуть контролювати надходження в Facebook даних про них з інших сайтів

Користувачі зможуть контролювати надходження в Facebook даних про них з інших сайтів

Київ • УНН

 • 14898 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Адміністрація Facebook має намір представити функцію, за допомогою якої користувачі зможуть з’ясувати, яка інформація про них надходить в соцмережу з інших інтернет-ресурсів, а також видаляти ці дані. Про це йдеться в заяві, опублікованій у вівторок в офіційному блозі Facebook, передає УНН.

Співробітники соцмережі мають намір відкрити для перегляду розділ, де буде наведено список програм і сайтів, які збирають відомості про користувачів і передають їх в Facebook. Зазначені дані в соцмережі застосовують для підбору найбільш відповідних для власника облікового запису рекламних оголошень. Користувачі зможуть не лише переглянути відомості про себе, що надійшли в Facebook, але і видалити цю інформацію з соцмережі або заблокувати її подальше надходження.

У заяві констатується, що користувачам можуть здатися незнайомими деякі з наведених у списку додатків або інтернет-ресурсів. Однією з причин цього може бути те, що кілька людей в сім’ї користуються одним персональним комп’ютером.

В адміністрації соцмережі відзначили, що функція стане доступною спочатку для жителів Ірландії, Південної Кореї та Іспанії. Чим обумовлений даний вибір, не уточнюється. В протягом “подальших місяців” функцію надаватимуть і для користувачів в інших країнах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цукерберга не змогли зняти з поста глави правління Facebook

Компанію Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа, раніше не раз критикували за порушення при зборі і зберіганні даних користувачів. Глава Facebook Марк Цукерберг неодноразово обіцяв, що в соцмережі будуть дбайливіше поводитися з персональними даними.

Нагадаємо, на тлі протестів в Гонконзі Twitter та Facebook блокували сотні сторінок з Китаю.

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