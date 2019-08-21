Користувачі зможуть контролювати надходження в Facebook даних про них з інших сайтів

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Адміністрація Facebook має намір представити функцію, за допомогою якої користувачі зможуть з’ясувати, яка інформація про них надходить в соцмережу з інших інтернет-ресурсів, а також видаляти ці дані. Про це йдеться в заяві, опублікованій у вівторок в офіційному блозі Facebook, передає УНН.