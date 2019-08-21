Пользователи смогут контролировать поступление в Facebook данных о них с других сайтов

Сотрудники соцсети намерены открыть для просмотра раздел, где будет приведен список программ и сайтов, которые собирают сведения о пользователях и передают их в Facebook. Указанные данные в соцсети применяют для подбора наиболее подходящих для владельца аккаунта рекламных объявлений. Пользователи смогут не только просмотреть сведения о себе, поступивших в Facebook, но и удалить эту информацию из соцсети или заблокировать ее дальнейшее поступление.

В заявлении констатируется, что пользователям может показаться незнакомыми некоторые из приведенных в списке приложений или интернет-ресурсов. Одной из причин этого может быть то, что несколько человек в семье пользуются одним персональным компьютером.

В администрации соцсети отметили, что функция станет доступной сначала для жителей Ирландии, Южной Кореи и Испании. Чем обусловлен данный выбор, не уточняется. В течение “последующих месяцев” функцию предоставлять и для пользователей в других странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цукерберга не смогли снять с поста главы правления Facebook

Компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, ранее не раз критиковали за нарушения при сборе и хранении данных пользователей. Глава Facebook Марк Цукерберг неоднократно обещал, что в соцсети будут бережно обращаться с персональными данными.

Напомним, на фоне протестов в Гонконге Twitter и Facebook блокировали сотни страниц из Китая.