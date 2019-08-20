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На тлі протестів в Гонконзі Twitter та Facebook блокували сотні сторінок з Китаю

На тлі протестів в Гонконзі Twitter та Facebook блокували сотні сторінок з Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Мережа мікроблогів Twitter виявила організовану з Китаю масштабну онлайн-кампанію з дискредитації протестів в Гонконзі. Про це повідомляє УНН спираючись на DW та Reuters.

Як повідомили представники Twitter в блозі компанії в понеділок, 19 серпня, в результаті інтенсивних внутрішніх розслідувань вдалося виявити 936 акаунтів, які використовувалися для того, щоб “координовано сіяти політичний розбрат в Гонконзі”, ставлячи під сумнів законність протестів і їх основні політичні вимоги.

“Нам вдалося розкрити масштабну інформаційну операцію, здійснювану з території КНР за державної підтримки. Ця операція фокусується на ситуації в Гонконзі, особливо на русі протесту і закликах до змін”, — йдеться в повідомленні.

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Зокрема, увагу фахівців компанії привернула група акаунтів, користувачі яких “в координованій манері” реагували на події в Гонконзі. Оскільки мережа Twitter в Китаї заблокована, доступ до багатьох подібних акаунтів здійснювався з віртуальних приватних мереж (VPN). Крім того, в деякі акаунти заходили користувачі зі спеціальних розблокованих IP-адрес, які перебувають в материковій частині Китаю.

У публікаціях, викладених в мережу від імені користувачів цих акаунтів, учасники протестів в Гонконзі звинувачувалися в насильстві і вандалізмі. Як вказують співробітники Twitter, близько 200 тисяч підозрілих акаунтів були заблоковані ними ще до того, як вони стали активно працювати по описаній схемі.

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Як зазначає Reuters, у прикладах діяльності цих акаунтів, які навели в Facebook, в повідомленнях протестуючі описувалися як таргани, які “відмовлялися показувати свої обличчя”.

Начальник відділу політики кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер повідомив журналістам, що основна маса акаунтів Facebook була створена в 2018 році.

У той же час компанія Facebook видалила на тих самих підставах, що й Twitter, п’ять акаунтів, сім сторінок і три групи. За однією з цих сторінок стежили як мінімум 15,5 тисяч користувачів соцмережі, говориться в повідомленні соцмережі.

Як повідомляв УНН, у той же день компанія Twitter інформувала про те, що перестає розміщувати рекламу державних ЗМІ в стрічках новин своїх користувачів. Громадські ЗМІ, що фінансуються за рахунок платників податків, це правило не торкнеться, уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, кількість учасників протестної акції, яка відбулася у Гонконгу в неділю, 18 серпня, сягнула, за оцінками організаторів, 1,7 мільйона осіб.

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