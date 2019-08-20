На фоне протестов в Гонконге Twitter и Facebook блокировали сотни страниц из Китая

Как сообщили представители Twitter в блоге компании в понедельник, 19 августа, в результате интенсивных внутренних расследований удалось выявить 936 аккаунтов, которые использовались для того, чтобы “скоординировано сеять политический раздор в Гонконге”, ставя под сомнение законность протестов и их основные политические требования.

“Нам удалось раскрыть масштабную информационную операцию, осуществляемую с территории КНР при государственной поддержке. Эта операция фокусируется на ситуации в Гонконге, особенно на движении протеста и призывах к изменениям”, — говорится в сообщении.

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В частности, внимание специалистов компании привлекла группа аккаунтов, пользователи которых “в координированной манере” реагировали на события в Гонконге. Поскольку сеть Twitter в Китае заблокирован доступ ко многим подобных аккаунтов осуществлялся с виртуальных частных сетей (VPN). Кроме того, в некоторые аккаунты заходили пользователи из специальных разблокированных IP-адресов, находящихся в материковой части Китая.

В публикациях, изложенных в сеть от имени пользователей этих аккаунтов, участники протестов в Гонконге обвинялись в насилии и вандализме. Как указывают сотрудники Twitter, около 200 тысяч подозрительных аккаунтов были заблокированы ними еще до того, как они стали активно работать по описанной схеме.

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Как отмечает Reuters, в примерах деятельности этих аккаунтов, которые привели в Facebook, в сообщениях протестующие описывались как тараканы, которые “отказывались показывать свои лица”.

Начальник отдела политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер сообщил журналистам, что основная масса аккаунтов Facebook была создана в 2018 году.

В то же время компания Facebook удалила на тех же основаниях, что и Twitter, пять аккаунтов, семь страниц и три группы. По одной из этих страниц следили как минимум 15 500 пользователей соцсети, говорится в сообщении соцсети.

Как сообщал УНН, в тот же день компания Twitter информировала о том, что перестает размещать рекламу государственных СМИ в лентах новостей своих пользователей. Общественные СМИ, которые финансируются за счет налогоплательщиков, это правило не коснется, уточняется в сообщении.

Напомним, количество участников акции протеста, которая состоялась в Гонконге в воскресенье, 18 августа, достигла, по оценкам организаторов, 1,7 миллиона человек.

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