Організатори протесту в Гонконгу заявили про 1,7 мільйона учасників

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кількість учасників протестної акції, яка відбулася у Гонконгу в неділю, 18 серпня, сягнула, за оцінками організаторів, 1,7 мільйона осіб. Ці цифри ввечері цього дня були озвучені Джиммі Шаном з організації Civil Human Rights Front (CHRF), яка закликала жителів Гонконгу вийти на протест. Таким чином, акція 18 серпня, попри сильний дощ, стала наймасовішою в Гонконгу за багато тижнів. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.