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Організатори протесту в Гонконгу заявили про 1,7 мільйона учасників

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кількість учасників протестної акції, яка відбулася у Гонконгу в неділю, 18 серпня, сягнула, за оцінками організаторів, 1,7 мільйона осіб. Ці цифри ввечері цього дня були озвучені Джиммі Шаном з організації Civil Human Rights Front (CHRF), яка закликала жителів Гонконгу вийти на протест. Таким чином, акція 18 серпня, попри сильний дощ, стала наймасовішою в Гонконгу за багато тижнів. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Шан також зазначив, що ця цифра не вкючає в себе протестувальників, які не змогли потрапити у парк Вікторії через проблеми із транспортом, повідомляє агентство AP. Через натовпи людей потяги були змушені не зупинятися на станціях, розташованих поблизу парку, який було заявлено як місце проведення протесту. За повідомленнями журналістів з місця події, повністю заповненим протестувальниками був не лише парк Вікторії, але й прилеглі вулиці.

Тим часом оцінка кількості протестувальників місцевою поліцією виявилася набагато скромнішою. За даними правоохоронців, кількість людей, що були присутніми в дозволених владою місці та проміжку часу, становила 128 тисяч осіб, повідомляє агентство dpa. Однак дані поліції традиційно суттєво відрізняються від оцінок організаторів, а багато учасників акції не дотримувалися визначених місцевою владою норм.

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Під час мітингу учасники повторили свої головні вимоги до керівництва адміністрації Гонконгу, серед яких: остаточне скасування планів щодо зміни законодавства про екстрадицію, а також проведення незалежного розслідування застосування поліцією сили проти демонстрантів під час попередніх виступів.

Повідомляється, що мітинг пройшов у мирній атмосфері, а учасники акції самі намагалися упередити можливі конфліктні ситуацї. Водночас поліція майже не була присутньою поблизу парку Вікторії. За словами організаторів акції, підтримка порядку і мирний перебіг протесту були одним з головних їхніх завдань.

Минулі мітинги відзначалися жорсткими сутичками демонстрантів із поліцією та затриманнями учасників протесту. 1 липня демонстранти навіть захопили будівлю місцевого парламенту, а 13 серпня, через блокування протестувальниками свою роботу на деякий час був змушений припинити місцевий ареопорт.

Раніше УНН повідомляв, про понад 1 млн людей, що вийшли на протест у Гонконзі.

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