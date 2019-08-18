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Организаторы протеста в Гонконге заявили об 1,7 миллионах участников

Организаторы протеста в Гонконге заявили об 1,7 миллионах участников

Киев  •  УНН

 • 9525 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Количество участников акции протеста, которая состоялась в Гонконге в воскресенье, 18 августа, достигла, по оценкам организаторов, 1,7 миллиона человек. Эти цифры вечером этого дня были озвучены Джимми Шаном из организации Civil Human Rights Front (CHRF), которая призвала жителей Гонконга выйти на протест. Таким образом, акция 18 августа, несмотря на сильный дождь, стала самой массовой в Гонконге за много недель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Шан также отметил, что эта цифра не вкючая в себя протестующих, которые не смогли попасть в парк Виктории из-за проблем с транспортом, сообщает агентство AP. Из-за толпы людей поезда были вынуждены не останавливаться на станциях, расположенных вблизи парка, который был заявлен как место проведения протеста. По сообщениям журналистов с места происшествия, полностью заполненным протестующими был не только парк Виктории, но и прилегающие улицы.

Между тем оценка количества протестующих местной полицией оказалась гораздо скромнее. По данным правоохранителей, количество людей, присутствовавших в разрешенных властями месте и промежутка времени, составляла 128 тысяч человек, сообщает агентство dpa. Однако данные полиции традиционно существенно отличаются от оценок организаторов, а многие участники акции не придерживались определенных местными властями норм.

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Во время митинга участники повторили свои главные требования к руководству администрации Гонконга, среди которых: окончательной отмене планов по изменению законодательства об экстрадиции, а также проведения независимого расследования применения полицией силы против демонстрантов во время предыдущих выступлений.

Сообщается, что митинг прошел в мирной атмосфере, а участники акции сами пытались предотвратить возможные конфликтные ситуаций. В то же время полиция почти не присутствовала вблизи парка Виктории. По словам организаторов акции, поддержание порядка и мирный ход протеста были одним из главных их задач.

Прошедшие митинги отмечались жесткими столкновениями демонстрантов с полицией и задержаниями протестующих. 1 июля демонстранты даже захватили здание местного парламента, а 13 августа, из-за блокирования протестующими свою работу на некоторое время был вынужден прекратить местный ареопорт.

Ранее УНН сообщал о более 1 млн человек вышедших на протест в Гонконге.

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