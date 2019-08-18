Организаторы протеста в Гонконге заявили об 1,7 миллионах участников

Шан также отметил, что эта цифра не вкючая в себя протестующих, которые не смогли попасть в парк Виктории из-за проблем с транспортом, сообщает агентство AP. Из-за толпы людей поезда были вынуждены не останавливаться на станциях, расположенных вблизи парка, который был заявлен как место проведения протеста. По сообщениям журналистов с места происшествия, полностью заполненным протестующими был не только парк Виктории, но и прилегающие улицы.

Между тем оценка количества протестующих местной полицией оказалась гораздо скромнее. По данным правоохранителей, количество людей, присутствовавших в разрешенных властями месте и промежутка времени, составляла 128 тысяч человек, сообщает агентство dpa. Однако данные полиции традиционно существенно отличаются от оценок организаторов, а многие участники акции не придерживались определенных местными властями норм.

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Во время митинга участники повторили свои главные требования к руководству администрации Гонконга, среди которых: окончательной отмене планов по изменению законодательства об экстрадиции, а также проведения независимого расследования применения полицией силы против демонстрантов во время предыдущих выступлений.

Сообщается, что митинг прошел в мирной атмосфере, а участники акции сами пытались предотвратить возможные конфликтные ситуаций. В то же время полиция почти не присутствовала вблизи парка Виктории. По словам организаторов акции, поддержание порядка и мирный ход протеста были одним из главных их задач.

Прошедшие митинги отмечались жесткими столкновениями демонстрантов с полицией и задержаниями протестующих. 1 июля демонстранты даже захватили здание местного парламента, а 13 августа, из-за блокирования протестующими свою работу на некоторое время был вынужден прекратить местный ареопорт.

Ранее УНН сообщал о более 1 млн человек вышедших на протест в Гонконге.