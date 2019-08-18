Китай закликав ЄС негайно припинити "втручатися в справи Гонконгу"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Уряд Китаю закликає Європейський союз негайно припинити “будь-які втручання в справи Гонконгу”. Про це йдеться в опублікованій в неділю заяві постійного представництва КНР при Європейському союзі, передає УНН.
“Ми знову закликаємо ЄС дотримуватися міжнародного права і базових принципів міжнародних відносин, належним чином поважати суверенітет Китаю і негайно припинити втручання в справи Гонконгу і внутрішні справи КНР для того, щоб не підривати здоровий і стабільний розвиток відносин між Китаєм і Євросоюзом”, — вказується в документі.
“Маємо намір підкреслити, що справи Гонконгу є в чистому вигляді внутрішньою справою Китаю, в які не можна втручатися жодному іноземному уряду або організації. ЄС, проігнорувавши зауваження Китаю, неодноразово втручався в справи Гонконгу і внутрішні справи КНР. Китай глибоко стурбований цим і висловлює рішучий протест в зв’язку з такими діями ”, - вказується в заяві постійного представника КНР при ЄС.
Як наголошується в заяві, принцип “Одна країна, дві системи” прописаний в конституції КНР і основному законі Гонконгу, а не в нормах міжнародного права. “Центральний уряд продовжить рішуче і непохитно проводити політику „Одна країна, дві системи“ і буде підтримувати довгострокову стабільність і процвітання Гонконгу”, — йдеться в документі місії.
Як інформував УНН, понад 1 млн людей вийшли на протест у Гонконзі, поліція заготувала водомети.