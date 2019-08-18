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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45702 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130233 просмотра

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6 марта, 17:07 • 121376 просмотра

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Китай призвал ЕС немедленно прекратить "вмешиваться в дела Гонконга"

Китай призвал ЕС немедленно прекратить "вмешиваться в дела Гонконга"

Киев  •  УНН

 • 9580 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Правительство Китая призывает Европейский союз немедленно прекратить “любые вмешательства в дела Гонконга”. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении постоянного представительства КНР при Европейском союзе, передает УНН.

“Мы вновь призываем ЕС соблюдать международное право и базовые принципы международных отношений, надлежащим образом уважать суверенитет Китая и немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела КНР для того, чтобы не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом”, — указывается в документе.

“Намерены подчеркнуть, что дела Гонконга являются в чистом виде внутренним делом Китая, в которое нельзя вмешиваться ни одному иностранному правительству или организации. ЕС, проигнорировав замечание Китая, неоднократно вмешивался в дела Гонконга и внутренние дела КНР. Китай глубоко обеспокоен этим и выражает решительный протест в связи с такими действиями”, — указывается в заявлении постпредства КНР при ЕС.

Как отмечается в заявлении, принцип “Одна страна, две системы” прописан в конституции КНР и основном законе Гонконга, а не в нормах международного права. “Центральное правительство продолжит решительно и непоколебимо проводить политику „Одна страна, две системы“ и будет поддерживать долгосрочную стабильность и процветания Гонконга”, — говорится в документе миссии.

Как информировал УНН, более 1 млн человек вышли на протест в Гонконге, полиция заготовила водометы.

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