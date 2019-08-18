Китай призвал ЕС немедленно прекратить "вмешиваться в дела Гонконга"

“Мы вновь призываем ЕС соблюдать международное право и базовые принципы международных отношений, надлежащим образом уважать суверенитет Китая и немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела КНР для того, чтобы не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом”, — указывается в документе.

“Намерены подчеркнуть, что дела Гонконга являются в чистом виде внутренним делом Китая, в которое нельзя вмешиваться ни одному иностранному правительству или организации. ЕС, проигнорировав замечание Китая, неоднократно вмешивался в дела Гонконга и внутренние дела КНР. Китай глубоко обеспокоен этим и выражает решительный протест в связи с такими действиями”, — указывается в заявлении постпредства КНР при ЕС.

Как отмечается в заявлении, принцип “Одна страна, две системы” прописан в конституции КНР и основном законе Гонконга, а не в нормах международного права. “Центральное правительство продолжит решительно и непоколебимо проводить политику „Одна страна, две системы“ и будет поддерживать долгосрочную стабильность и процветания Гонконга”, — говорится в документе миссии.

Как информировал УНН, более 1 млн человек вышли на протест в Гонконге, полиция заготовила водометы.