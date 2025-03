Понад 1 млн людей вийшли на протест у Гонконзі, поліція заготувала водомети

Вантажівки можуть бути задіяні для розгону натовпу в разі, якщо мітинг вийде з-під контролю і почне супроводжуватися радикальними акціями і насильством.

Три модифікованих вантажівки Mercedes-Benz були придбані в травні минулого року на спецзамовлення за 2 млн доларів. Вони лише зовсім недавно пройшли дорожні тести і поки жодного разу не використовувалися в справі. Кожна з машин вагою в 24 тонни оснащена 15 потужними водяними гарматами. Вони можуть розбризкувати, крім усього іншого, незмивною фарбу для ідентифікації учасників заворушень. За інформацією газети, на чергуванні в Гонконзі знаходяться дві з трьох придбаних спецмашин.

В даний час більше мільйона демонстрантів продовжують масові акції протесту. Вони розділилися на дві групи: багато учасників залишилися на дозволену владою маніфестацію в парку Вікторія, в той час як інша частина проводить марш центральними вулицями всупереч заборонам поліції. Організатори мітингу з продемократичного руху “Громадянський фронт за права людини” обіцяли провести його мирно. Вони розраховували зібрати не менше 300 тисяч чоловік, проте вже стає ясно, що ця цифра виявиться значно більшою.

Another massive anti-government rally in Hong Kong today, with protesters spilling out of Victoria Park and marching down the city's streets pic.twitter.com/qnGj80gNxm

Варто нагадати, що у суботу відразу в декількох районах Гонконгу люди зібралися на нові антиурядові акції протесту.