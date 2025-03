Более 1 млн человек вышли на протест в Гонконге, полиция заготовила водометы

Грузовики могут быть задействованы для разгона толпы в случае, если митинг выйдет из-под контроля и начнет сопровождаться радикальными акциями и насилием.

Три модифицированных грузовика Mercedes-Benz были приобретены в мае прошлого года по спецзаказу за 2 млн долларов. Они лишь совсем недавно прошли дорожные тесты и пока ни разу не использовались в деле. Каждая из машин весом в 24 тонны оснащена 15 мощными водяными пушками. Они могут разбрызгивать, кроме всего прочего, несмываемую краску для идентификации участников беспорядков. По информации газеты, на дежурстве в Гонконге находятся две из трех приобретенных спецмашин.

В настоящее время более миллиона демонстрантов продолжают массовые акции протеста. Они разделились на две группы: многие участники остались на разрешенную властями манифестацию в парке Виктория, в то время как другая часть проводит марш по центральным улицам вопреки запретам полиции. Организаторы митинга из продемократического движения “Гражданский фронт за права человека” обещали провести его мирно. Они рассчитывали собрать не менее 300 тысяч человек, однако уже становится ясно, что эта цифра окажется значительно больше.

Another massive anti-government rally in Hong Kong today, with protesters spilling out of Victoria Park and marching down the city’s streets pic.twitter.com/qnGj80gNxm

— SCMP News (@SCMPNews) August 18, 2019

Стоит напомнить, что в субботу сразу в нескольких районах Гонконга люди собрались на новые антиправительственные акции протеста.