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Цукерберга не змогли зняти з поста глави правління Facebook

Цукерберга не змогли зняти з поста глави правління Facebook

Київ • УНН

 • 11611 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Група акціонерів компанії Facebook не змогла домогтися відсторонення засновника соціальної мережі Марка Цукерберга з посади голови ради директорів компанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNBC.

Дана пропозиція була озвучена авторами ініціативи на річних зборах компанії, проте більшістю голосів воно було відхилено. Одночасно з цим акціонери затвердили компенсації, запитані для топ-менеджерів Facebook, в тому числі виділення 20 млн доларів на забезпечення безпеки Цукерберга, а також його сім'ї і будинку.

Раніше кілька американських інвестиційних фондів вже намагалися зняти Цукерберга з поста голови ради директорів Facebook, проте їх спроби не увінчалися успіхом.

Нагадаємо, засновник та глава компанії Facebook Марк Цукерберг повідомив про стратегію майбутнього оновлення однойменної соціальної мережі, яка полягатиме у стимулюванні особистої комунікації та малих груп.

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