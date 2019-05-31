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6 марта, 19:19 • 136455 просмотра

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Цукерберга не смогли снять с поста главы правления Facebook

Цукерберга не смогли снять с поста главы правления Facebook

Киев  •  УНН

 • 11609 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Группа акционеров компании Facebook не смогла добиться отстранения основателя социальной сети Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.

Данное предложение было озвучено авторами инициативы на годовом собрании компании, однако большинством голосов оно было отклонено. Одновременно с этим акционеры утвердили компенсации, запрошенные для топ-менеджеров Facebook, в том числе выделение 20 млн долларов на обеспечение безопасности Цукерберга, а также его семьи и дома.

Ранее несколько американских инвестиционных фондов уже пытались снять Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook, однако их попытки не увенчались успехом.

Напомним, основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг сообщил о стратегии будущего обновления одноименной социальной сети, которая будет заключаться в стимулировании личной коммуникации и малых групп.

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