Цукерберга не смогли снять с поста главы правления Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Группа акционеров компании Facebook не смогла добиться отстранения основателя социальной сети Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.
Данное предложение было озвучено авторами инициативы на годовом собрании компании, однако большинством голосов оно было отклонено. Одновременно с этим акционеры утвердили компенсации, запрошенные для топ-менеджеров Facebook, в том числе выделение 20 млн долларов на обеспечение безопасности Цукерберга, а также его семьи и дома.
Ранее несколько американских инвестиционных фондов уже пытались снять Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook, однако их попытки не увенчались успехом.
Напомним, основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг сообщил о стратегии будущего обновления одноименной социальной сети, которая будет заключаться в стимулировании личной коммуникации и малых групп.