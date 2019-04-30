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Цукерберг обозначил первые изменения, которые ожидают Facebook

Цукерберг обозначил первые изменения, которые ожидают Facebook

Киев  •  УНН

 • 13693 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг сообщил о стратегии будущего обновления одноименной социальной сети, которая будет заключаться в стимулировании личной коммуникации и малых групп. Об этом Цукерберг заявил во вторник, 30 апреля, во время выступления на девелоперской конференции F8 в американском Сан-Хосе, передает УНН со ссылкой на DW.

"В то время, когда мир становится более и более связанным, мы нуждаемся в чувстве интимности больше, чем когда-либо", - отметил основатель Facebook, цитирует агентство AFP. По его словам, он верит, что "будущее за приватностью".

Также, уверяет Цукерберг, в фокусе внимания компании теперь будут сообщества, которые благодаря обновлению стратегии приобретут для пользователей сети такой же вес, как и так называемые "друзья". Достичь этого компания планирует за счет уменьшения роли ленты и благодаря большей внимании к таким сервисам сети, как обмен сообщениями, торговый онлайн-площадка и просмотр видео.

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Во время выступления Цукерберг назвал личные сообщения, так называемые "сториз", и небольшие группы сферами онлайн-коммуникации, которые наиболее активно развивается. Глава Facebook добавил, что в социальной сети сейчас активно работают над тем, чтобы сделать приложение Messenger быстрее и меньше. Он также анонсировал появление этого приложения для операционных систем Windows и Mac.

Другие менеджеры компании представили изменения, которые ожидают сервисы Messenger и Instagram, с целью помочь бизнесу наладить связь с клиентами, включая возможностью записаться на прием или напрямую приобрести товары. Были представлены также инструменты, которые помогут наладить прямое общение с клиентами с помощью рекламы.

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Напомним, что 6 марта, Цукерберг написал на своей странице в Facebook, что собирается сделать приоритетным защиту личных данных пользователей. По его словам, компания планирует изменить принципы работы с данными пользователей. Цукерберг заявил, что в будущем планирует превратить соцсеть на платформу, предоставлять ряд услуг, защищенных надежными настройками приватности.

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