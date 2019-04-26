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Facebook знову запідозрили в незаконному зберіганні даних мільйонів осіб

Facebook знову запідозрили в незаконному зберіганні даних мільйонів осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прокуратура штату Нью-Йорк проводить розслідування збирання і зберігання соцмережею Facebook даних електронної пошти близько 1,5 млн своїх користувачів. Про це повідомило в четвер агентство Reuters з посиланням на генпрокурора Нью-Йорка Летіцію Джеймс, передає УНН.

Минулого тижня інтернет-портал Axios поінформував, що, як визнали представники Facebook, з травня 2016 року соцмережа могла ненавмисно отримати дані про контакти в електронній пошті до 1,5 млн користувачів без їхнього відома.

При цьому самі власники поштових скриньок про це знати не будуть. Ці контакти, запевняли представники компанії, “нікому не передавалися”, і тепер в соцмережі працюють над їхнім видаленням. Першим увагу на подібну проблему звернув портал Business Insider.

“Настав час закликати Facebook до відповіді за те, як вона поводиться з особистою інформацією споживачів”, — заявила Джеймс. На її думку, нові відомості є “останньою демонстрацією того, що Facebook не сприймає серйозно свою роль в захисті... персональних даних”.

Нагадуємо, Ірландія почала розслідування відносно Facebook у справі про зберігання паролів.

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