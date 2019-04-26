Ірландія почала розслідування відносно Facebook у справі про зберігання паролів

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Ірландська Комісія із захисту даних (IDPC) почала розслідування відносно компанії Facebook на підставі інформації про те, що соцмережа зберігала на своїх внутрішніх серверах незашифровані паролі сотень мільйонів користувачів, що може бути порушенням норм ЄС щодо захисту особистих даних, інформує УНН з посиланням на видання The Irish Times.