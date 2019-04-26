Ірландія почала розслідування відносно Facebook у справі про зберігання паролів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Ірландська Комісія із захисту даних (IDPC) почала розслідування відносно компанії Facebook на підставі інформації про те, що соцмережа зберігала на своїх внутрішніх серверах незашифровані паролі сотень мільйонів користувачів, що може бути порушенням норм ЄС щодо захисту особистих даних, інформує УНН з посиланням на видання The Irish Times.
“Комісія із захисту даних була повідомлена (компанією) Facebook про те, що вона виявила, що сотні мільйонів паролів, що відносяться до користувачів (соцмережі) Facebook, (сервісів) Facebook Lite і Instagram, зберігалися Facebook в форматі незашифрованого тексту, на її внутрішніх серверах”, — наводить у четвер агентство Reuters заяву регулятора. В Ірландії знаходиться європейська штаб-квартира компанії Facebook.
“На цьому тижні ми почали офіційне розслідування, щоб визначити, чи виконує Facebook свої зобов’язання згідно з відповідними положеннями загального регламенту щодо захисту даних”, — йдеться в заяві комісії.
Незашифровані паролі зберігалися на внутрішніх серверах Facebook в текстовому форматі і були доступні 20 тисячам співробітників компанії. У березні соцмережа заявила, що вона вирішила проблему, яка дозволяла співробітникам розкрити паролі мільйонів користувачів.
Як повідомляв УНН, у Facebook визнали, що паролі мільйонів користувачів Instagram зберігали незашифрованими.