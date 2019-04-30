Цукерберг окреслив перші зміни, які очікують на Facebook

"У час, коли світ стає більшим та більш пов'язаним, ми потребуємо почуття інтимності більше, ніж будь-коли", - зазначив засновник Facebook, цитує агентство AFP. За його словами, він вірить, що "майбутнє за приватністю".

Також, запевняє Цукерберг, у фокусі уваги компанії будуть спільноти, які завдяки оновленню стратегії набудуть для користувачів мережі такої ж ваги, як і так звані "друзі". Досягти цього компанія планує за допомогою зменшення ролі стрічки новин та завдяки більшій увазі до таких сервісів мережі, як обмін повідомленнями, торговельний онлайн-майданчик та перегляд відео.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Facebook знову запідозрили в незаконному зберіганні даних мільйонів осіб

Під час виступу Цукерберг назвав приватні повідомлення, так звані "сторіз", та невеликі групи сферами онлайн-комунікації, що найбільш активно розвивається. Глава Facebook додав, що у соціальній мережі зараз активно працюють над тим, аби зробити застосунок Messenger швидшим та меншим. Він також анонсував появу цього застосунка для операційних систем Windows та Mac.

Інші менеджери компанії представили зміни, які очікують сервіси Messenger та Instagram, з метою допомогти бізнесу налагодити зв'язок із клієнтами, включно із можливістю записатися на прийом чи напряму придбати товари. Були представлені також інструменти, що допоможуть налагодити пряме спілкування із клієнтами за допомогою реклами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Facebook визнали, що паролі мільйонів користувачів Instagram зберігали незашифрованими

Нагадаємо, що 6 березня, Цукерберг написав на своїй сторінці у Facebook, що збирається зробити пріоритетним захист особистих даних користувачів. За його словами, компанія планує змінити принципи роботи з даними користувачів. Цукерберг заявив, що в майбутньому планує перетворити соцмережу на платформу, що надаватиме низку послуг, захищених надійними налаштуваннями приватності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цукерберг запустив подкаст "Технології та суспільство"