У країнах, де порушуються права людини - Facebook обіцяє не зберігати дані

Він опублікував коментар щодо планів розвитку Facebook і інших додатків. Цукерберг, зокрема, загострив увагу на тому, що адміністрація соцмережі націлена на розвиток функцій, що дозволяють обмінюватися в ній зашифрованими повідомленнями, а також покликаних забезпечити захист особистих даних.

Крім того, Цукерберг підкреслив: “Людям слід очікувати, що ми з метою захисту даних від отримання до них неналежного доступу не будемо зберігати важливу інформацію в країнах з непереконливим послужним списком в області дотримання прав людини, таких як право на особисте життя і на свободу волевиявлення”. “Існує важлива відмінність між тим, щоб надавати послуги в країні або зберігати дані людей в ній”, — далі зазначив він. Цукерберг не привів список держав, де, на його думку, мають місце випадки порушення прав людини.

“При розвитку нашої інфраструктури в світі ми вирішили не розміщувати центри обробки даних в країнах, де мають місце порушення прав людини, таких як право на особисте життя і на свободу волевиявлення, — додав глава Facebook. — Якщо ми будуємо в цих країнах центри обробки даних і зберігаємо в них важливі відомості, а не просто кешуємо дані, які не мають великого значення, то це дозволяє владі цих країн простіше отримувати інформацію про користувачів”.

“Дотримання цього принципу може означати, що наші сервіси будуть заблоковані в деяких країнах, або ми не зможемо найближчим часом почати роботу в інших державах, — підкреслив Цукерберг. — Ми готові до такого розміну”.

Нагадуємо, Facebook дозволить користувачам видаляти власні дані.