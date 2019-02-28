Facebook дозволить користувачам видаляти власні дані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Соціальна мережа Facebook в найближчий час дозволить своїм користувачам видаляти історію власних онлайн переглядів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на фінансового директора Facebook Девід Вехнера, передає УНН.
“Facebook цього року представить інструмент, який дозволить користувачам очищати свою історію переглядів, що вплине на здатність компанії таргетувати рекламу”, — йдеться у матеріалі.
Reuters додає, що вперше про плани розробити продукт “Очистити історію” Facebook заявив ще минулого року, але технічні складнощі відклали його запровадження.
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Як повідомляв УНН, кілька додатків для мобільних пристроїв обмежили надання відомостей про своїх користувачів компанії Facebook після того, як інформація про це стала надбанням громадськості.