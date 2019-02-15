Facebook загрожує найбільший в історії компанії штраф
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Американській компанії Facebook загрожує багатомільярдний штраф. Остаточна сума узгоджується з Федеральною торговою комісією США. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.
Facebook і Федеральна торгова комісія погоджують багатомільярдний штраф за витік особистих даних користувачів соціальної мережі. Мова йде про найбільше в історії компанії стягнення.
Приводом для штрафу послужив скандал з приватною англійською компанією Cambridge Analytica на початку 2018 року, яка незаконно зібрала дані 87 млн користувачів Facebook і передала їх третім особам, в тому числі, передвиборному штабу нинішнього президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, компанії Google та Facebook погодилися виплатити 455 тисяч доларів для врегулювання претензій від влади штату Вашингтон, які стосуються збору інформації про політичну агітацію в інтернеті.
Раніше компанія Facebook, що володіє однойменною соціальною мережею, прокоментувала публікацію британською владою внутрішніх документів компанії, заявивши, що вона ніколи не продавала третім особам дані своїх користувачів.