Facebook прокоментував публікацію британською владою внутрішніх документів компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Компанія Facebook, що володіє однойменною соціальною мережею, прокоментувала публікацію британською владою внутрішніх документів компанії, заявивши, що вона ніколи не продавала третім особам дані своїх користувачів. Відповідна заява розміщена в середу в блозі соцмережі, інформує УНН.
Раніше британська влада опублікувала внутрішні документи Facebook, з яких, за даними американських ЗМІ, випливає, що соцмережа надавала іншим компаніям доступ до об’ємного масиву даних користувачів. Документи були затребувані британським парламентом у глави американської компанії Six4Three, яка судиться з Facebook в США. У парламенті мали намір таким чином отримати відповіді на питання про те, хто в керівництві соцмережі і в якій мірі був обізнаний про діяльність фірми Cambridge Analytica, що викликала великий скандал.
Як говориться в заяві Facebook, з документів, що були в наявності Six4Three, не можна скласти загальну картину щодо того, які кроки робило керівництво соцмережі, так як ці папери носять вибірковий характер і викладають версію лише однієї сторони. “Але факти очевидні: ми ніколи не продавали особисті дані користувачів”, — наголошується в повідомленні.
Як повідомляв УНН, минулої доби у Facebook знову стався збій.