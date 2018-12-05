У Facebook знову стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні, 5 грудня, близько 16:00 стався масштабний збій у соціальній мережі Facebook. Про це повідомляє УНН з посиланням на данні Downdetector.
Між 15:00 і 16:00 за київським часом користувачі Facebook скаржилися на те, що не можуть авторизуватися (44% скарг), від'єднання користувачів від мережі (36%) та проблеми із зображенням (19%).
Проблеми з мережею виникали переважно в Європі. Найбільше скарг надійшло з Великої Британії, Франції, Польщі, Німеччини та Нідерландів. В Україні проблеми виникали у Києві, Харкові та Одесі.
Станом на 16:00 кількість скарг зменшилася у 7 разів.
УНН раніше повідомляв про масштабний збій Facebook.