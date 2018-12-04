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Росія не впустила 160 українців

Росія не впустила 160 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Протягом шести днів Російська Федерація не пропустила через свій кордон близько 160 громадян України. Про це в коментарі УНН повідомив речник державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Відповідаючи на питання журналіста про кількість громадян України, яких не пропустили на територію РФ Андрій Демченко повідомив: "Загалом за останні 6 днів близько 160 осіб"

Як повідомляв УНН станом на 3 грудня, Російська Федерація відмовила 150 українцям у в’їзді.

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Нагадаємо, з 29 листопада іноземцям закрили в'їзд до окупованого Криму. Крім того, 3 грудня аеропорт у анексованому РФ Сімферополі закрили для здійснення літаками рейсових польотів через здійснення окупаційною адміністрацією антитерористичних заходів.

Українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.

Українські Національні Новини

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