Україна закрила в'їзд для чоловіків - громадян РФ від 16 до 60 років
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Прикордонники не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну. Про це розповів голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал на нараді щодо обороноздатності країни, передає кореспондент УНН.
“На виконання указу Президента щодо введення воєнного стану в Україні адміністрацією опрацьована директива, якою визначено завдання органам та підрозділам ДПСУ. Службу приведено в 1 рівень повної бойової готовності, кордон охороняється за посиленим варіантом”, — сказав він.
За його словами, основні зусилля прикордонників спрямовані на висилку більших нарядів на кордон з РФ та адмінмежі з окупованими районами, посилений моніторинг обстановки тощо.
“В пунктах пропуску здійснюються посилені заходи контролю. На сьогодні обмежено в'їзд іноземців, перш за все, — громадян РФ. Здійснюється непропуск громадян РФ віком від 16 до 60 років, осіб чоловічої статі”, — зазначив Цигикало.
Для громадян України відповідно, ніяких обмежень не існує, сказав він.
“Я б посилив вимоги до реєстрації громадян РФ, особливо в областях, де введено воєнний стан. Пропозицію прошу внести мені протягом 24 годин”, - сказав Президент.
Раніше іноземцям закрили в'їзд до окупованого Криму.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.