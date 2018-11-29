Іноземцям закрили в'їзд до окупованого Криму

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. До окупованого Криму відтепер можна потрапити лише громадянам України. Про це сьогодні заявив перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"Наші громадяни можуть безперешкодно перетинати лінію державного кордону, звісно, дотримуючись закону. Також Держприкордонслужба особливу увагу приділяє особам, які входять до груп ризику, та поглиблено оглядає транспорт", - сказав Серватюк.

Як зазначили у ДПСУ, він додав, що "адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом можна перетнути винятково за українськими документами".

Нагадаємо, для оперативного реагування на можливі провокації в України під час воєнного стану створено координаційний штаб МВС.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим до 26 грудня в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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