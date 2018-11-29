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Воєнний стан в Україні: в МВС створили координаційний штаб

Воєнний стан в Україні: в МВС створили координаційний штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Для оперативного реагування на можливі провокації в України під час воєнного стану, створено координаційний штаб МВС під керівництвом заступника міністра Вадима Трояна. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, з посиланням на прес-службу МВС повідомляє УНН.

“Воєнний стан передбачає величезний обсяг повноважень, тому робота наших підрозділів має бути дуже чіткою. Ми не маємо допустити жодних провокацій, ані на територіях, де введено воєнний стан, ані в інших регіонах країни. Тобто мають боятися злочинці та вороги країни, нормальним людям боятися немає чого. Своєю роботою на місцях ми повинні це показувати. Я вимагаю повної концентрації наших дій та неухильного дотримання норм чинного законодавства. Для оперативного реагування створено координаційний штаб МВС під керівництвом заступника міністра Вадима Трояна”, — заявив Аваков.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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