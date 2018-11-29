Военное положение в Украине: в МВД создали координационный штаб

"Военное положение предусматривает огромный объем полномочий, поэтому работа наших подразделений должна быть очень четкой. Мы не должны допустить никаких провокаций, ни на территориях, где введено военное положение, ни в других регионах страны. То есть должны бояться преступники и враги страны, нормальным людям бояться нечего. Своей работой на местах мы должны это показывать. Я требую полной концентрации наших действий и неукоснительного соблюдения норм действующего законодательства. Для оперативного реагирования создан координационный штаб МВД под руководством заместителя министра Вадима Трояна", - заявил Аваков.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.