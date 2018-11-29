Иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В оккупированный Крыму теперь можно попасть только гражданам Украины. Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Наши граждане могут беспрепятственно пересекать линию государственной границы, конечно, соблюдая законы. Также Госпогранслужба особое внимание уделяет лицам, входящим в группы риска, и углубленно осматривает транспорт", - сказал Серватюк.
Как отметили в ГПСУ, он добавил, что "админчерту с временно оккупированным Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам".
Напомним, для оперативного реагирования на возможные провокации в Украине во время военного положения создан координационный штаб МВД.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.