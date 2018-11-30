Украина закрыла въезд для мужчин - граждан РФ от 16 до 60 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Пограничники не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украину. Об этом рассказал председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал на совещании по обороноспособности страны, передает корреспондент УНН.
"Во исполнение указа Президента о введении военного положения в Украине администрацией проработана директива, которой определены задачи органам и подразделениям ГПСУ. Службу приведено в 1 уровень полной боевой готовности, граница охраняется по усиленному варианту", - сказал он.
По его словам, основные усилия пограничников направлены на высылку больших нарядов на границу с РФ и админграницы с оккупированными районами, усиленный мониторинг обстановки и тому подобное.
"В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, прежде всего - граждан РФ. Осуществляется непропуск граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, лиц мужского пола", - отметил Цигикал.
Для граждан Украины соответственно, никаких ограничений не существует, сказал он.
"Я бы ужесточил требования к регистрации граждан РФ, особенно в областях, где введено военное положение. Предложение прошу внести мне в течение 24 часов", - сказал Президент.
Ранее иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крыму.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.