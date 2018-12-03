В Росії повідомляють про закриття аеропорту Сімферополя через антитерористичні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Аеропорт у анексованому РФ Сімферополі закрили для здійснення літаками рейсових польотів. Про це інформує інформаційне агентство Mash у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Аеропорт Сімферополя закрили - і на виліт, і на приліт. З ранку там все глухо, всі рейси розгортають і перенаправляють - в Анапу і сусідні міста", - йдеться у повідомленні.
Щодо можливих причин зазначають: "А тепер дві версії. Перша, офіційна: вночі ремонтували злітну смугу, закінчити роботи не встигли, це заходи безпеки. Друга, можлива: в регіоні ввели антитерористичні заходи".
Додамо, що станом на зараз аеропорт відкрит.
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Нагадаємо, раніше Росія розмістила в окупованому Криму зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С" для "захисту повітряного простору".
Як повідомляв УНН, 26 листопада розвідувальний безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США був помічений над Чорним морем біля південного узбережжя окупованого Криму.