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Росія розмістила в Криму нові комплекси ППО

Росія розмістила в Криму нові комплекси ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Росія розмістила в окупованому Криму зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С" для "захисту повітряного простору". Про це з посиланням на дані прес-служби Південного військового округу РФ повідомляє "Российская газета", передає УНН.

ЗРГК "Панцир-С" надійшли на озброєння дислокованих в окупованому Криму зенітно-ракетних російських підрозділів у жовтні 2018 року, пише видання. Йдеться про дивізіон таких ЗРГК.

"Особовий склад військ протиповітряної оборони пройшов навчання на полігоні Капустін Яр в Астраханській області. Зенітники виконали бойові стрільби з комплексів "Панцир-С", відбивши удари тактичної авіації, безпілотних літальних апаратів і високоточної зброї умовного противника. В цілому було уражено близько 50 повітряних мішеней, що імітували пікіруючі і маневруючі повітряні цілі в умовах радіоперешкод", - пише видання з посиланням на російське відомство.

Напередодні у Криму Росія розмістила четвертий дивізіон зенітних ракетних систем С-400 "Тріумф". Він базується у Джанкої.

Нагадаємо, МінТОТ заявило про триваючу російську блокаду Керченської протоки.

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