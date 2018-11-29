Росія розгорнула в окупованому Криму ЗРК С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Російська Федерація розмістила четвертий дивізіон зенітних ракетних систем С-400 поблизу кордону з Україною в тимчасово окупованому Криму. Про це з посиланням на ТАСС передає УНН.
“Сьогодні в Джанкої бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400” Тріумф “зі складу з’єднання протиповітряної оборони армії ВПС і ППО Південного військового округу заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони Криму”, — йдеться в повідомленні Чорноморського флоту РФ.
Видання зазначає, що під час виконання бойового завдання з охорони повітряного простору Кримського півострова розрахунки С-400 висунулися на позиції, розгорнули пускові установки, здійснили прив’язкe і орієнтування комплексу на місцевості, почали виявлення та відстеження цілей.
Як повідомляв УНН, зенітно-ракетний російський дивізіон С-400 “Тріумф” завершив полігонні випробування техніки перед заступництвом на бойове чергування в окупований Крим.
Раніше Росія заявила, що до Криму буде передано передові ракетні комплекси “земля-повітря” С-400 для здійснення бойового чергування.