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Россия развернула в оккупированном Крыму ЗРК С-400

Россия развернула в оккупированном Крыму ЗРК С-400

Киев  •  УНН

 • 14674 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Российская Федерация разместила четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 вблизи границы с Украиной во временно оккупированном Крыму. Об этом со ссылкой на ТАСС передает УНН.

“Сегодня в Джанкое боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 „Триумф“ из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма”, — говорится в сообщении Черноморского флота РФ.

Издание отмечает, что во время выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства Крымского полуострова расчеты С-400 выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, совершили привязку и ориентирование комплекса на местности, начали обнаружение и отслеживание целей.

Как сообщал УНН, зенитно-ракетный российский дивизион С-400 “Триумф” завершил полигонные испытания техники перед покровительством на боевое дежурство в оккупированный Крым.

Ранее Россия заявила, что в Крым будет передано передовые ракетные комплексы “земля-воздух” С-400 для осуществления боевого дежурства.

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