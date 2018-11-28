У Росії випробували ЗРК С-400 перед відправленням до Криму

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Зенітно-ракетний російський дивізіон С-400 "Тріумф" завершив полігонні випробування техніки перед заступництвом на бойове чергування в окупований Крим, передає УНН з посиланням на повідомлення Міноборони РФ.

“Зенітники з’єднання 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу, дислокованого в Криму, приступили до підготовки техніки для здійснення маршу на станцію навантаження, звідки залізничним транспортом ЗРС С-400 буде доставлена в пункт постійної дислокації. Найближчим часом новий комплекс заступить на бойове чергування по захисту повітряного простору РФ і замінить попередній ЗРК”, — йдеться в повідомленні відомства.

У Міноборони зазначили, що раніше зенітний ракетний дивізіон успішно виконав перші стикувальні стрільби із зенітної ракетної системи С-400 “Тріумф” на Державному центральному міжвидовому полігоні в Астраханській області.

Як повідомляв УНН, раніше Росія заявила, що до Криму буде передано передові ракетні комплекси “земля-повітря” С-400 для здійснення бойового чергування.

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