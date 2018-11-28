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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103366 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В России испытали ЗРК С-400 перед отправкой в ​​Крым

В России испытали ЗРК С-400 перед отправкой в ​​Крым

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Зенитно-ракетный российский дивизион С-400 "Триумф" завершил полигонные испытания техники перед вступлением на боевое дежурство в оккупированный Крым, передает УНН со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

“Зенитчики соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Крыму, приступили к подготовке техники для осуществления марша на станцию ​​погрузки, откуда железнодорожным транспортом ЗРС С-400 будет доставлена ​​в пункт постоянной дислокации. В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ и заменит предыдущий ЗРК”, — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что ранее зенитный ракетный дивизион успешно выполнил первые стыковочные стрельбы из зенитной ракетной системы С-400 “Триумф” на Государственном центральном межвидовом полигоне в Астраханской области.

Как сообщал УНН, ранее Россия заявила, что в Крым будут переданы передовые ракетные комплексы “земля-воздух” С-400 для осуществления боевого дежурства.

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