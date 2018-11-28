В России испытали ЗРК С-400 перед отправкой в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Зенитно-ракетный российский дивизион С-400 "Триумф" завершил полигонные испытания техники перед вступлением на боевое дежурство в оккупированный Крым, передает УНН со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
“Зенитчики соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Крыму, приступили к подготовке техники для осуществления марша на станцию погрузки, откуда железнодорожным транспортом ЗРС С-400 будет доставлена в пункт постоянной дислокации. В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ и заменит предыдущий ЗРК”, — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что ранее зенитный ракетный дивизион успешно выполнил первые стыковочные стрельбы из зенитной ракетной системы С-400 “Триумф” на Государственном центральном межвидовом полигоне в Астраханской области.
Как сообщал УНН, ранее Россия заявила, что в Крым будут переданы передовые ракетные комплексы “земля-воздух” С-400 для осуществления боевого дежурства.