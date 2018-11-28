РФ запустила ракетні установки у Криму на бойове чергування - ЗМІ

"Особовий склад зенітно-ракетних підрозділів з'єднання ППО 4-ї армії ВПС й ППО Південного військового округу, дислокованого в Криму, приступив до підготовки техніки для здійснення маршу на станцію завантаження, звідки залізничним транспортом ЗРК С-400 буде доставлена в пункт постійної дислокації. Найближчим часом новий комплекс заступить на бойове чергування по захисту повітряного простору Росії й замінить попередній ЗРК", - повідомляється в прес-службі російського південного військового округу, до якого тимчасово належить окупований АР Крим.

Нагадаємо, кількість російських танків, які дислокуються неподалік українсько-російського кордону зросла утричі. Також збільшилася кількість російських військових підрозділів уздовж всього кордону. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам

Раніше Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна перебуває під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією.

Нагадаємо, Адміністрація Президента оприлюднила текст президентського указу "Про введення воєнного стану в Україні", яким постановлено ввести в Україні воєнний стан із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.