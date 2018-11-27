Кількість російських танків уздовж українського кордону зросла утричі - Порошенко

“Розвідка надала декілька доказів. Це є російська військова база (демонструє журналістам — ред.), яка розташована у 18 кілометрах від нашого кордону. Це є 17 вересня, це є 24 жовтня. Це все танки. Як ви бачите, кількість танків на базах, які розташовані уздовж нашого кордону зросла утричі”, — сказав він.

Кількість підрозділів, за словами Президента, які були передислоковані уздовж нашого кордону, при чому по всій довжині, кардинально зросла.

“Позиції щодо можливих навчань, ніяк це збільшення не виправдовують”, — зазначив Глава держави.

Раніше Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна перебуває під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.