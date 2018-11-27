Количество российских танков вдоль украинской границы выросло втрое - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Количество российских танков, которые дислоцируются неподалеку российско-украинской границы выросло втрое. Также увеличилось количество российских военных подразделений вдоль всей границы. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"Разведка предоставила несколько доказательств. Это российская военная база (демонстрирует журналистам - ред.), которая расположена в 18 километрах от нашей границы. Это 17 сентября, это 24 октября. Это все танки. Как вы видите, количество танков на базах, расположенных вдоль нашей границы, выросло втрое", - сказал он.
Количество подразделений, по словам Президента, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло.
"Позиции относительно возможных учений, никак это увеличение не оправдывают", - отметил Глава государства.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.