Україна під загрозою повномасштабної війни з Росією - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Україна перебуває під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
“І тому я хочу, щоб ніхто не думав, що це забавки або іграшки (сказав Президент, розповідаючи про причини запровадження воєнного стану — ред.). Країна знаходиться під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.