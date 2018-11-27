Украина под угрозой полномасштабной войны с Россией - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки (сказал Президент, рассказывая о причинах введения военного положения - ред.). Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.