РФ запустила ракетные установки в Крыму на боевое дежурство - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Россия заявила, что в Крым будет переданы зенитно-ракетные комплексы "С-400" для осуществления боевого дежурства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Личный состав зенитно-ракетных подразделений соединения ПВО 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Крыму, приступил к подготовке техники для совершения марша на станцию погрузки, откуда железнодорожным транспортом ЗРС С-400 будет доставлена в пункт постоянной дислокации. В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства России и заменит предыдущий ЗРК", - сообщается в пресс-службе российского южного военного округа, к которому временно принадлежит оккупированный АР Крым.
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