Россия разместила в Крыму новые комплексы ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Россия разместила в оккупированном Крыму зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" для "защиты воздушного пространства". Об этом со ссылкой на данные пресс-службы Южного военного округа РФ сообщает "Российская газета", передает УНН.
ЗРПК "Панцирь-С" поступили на вооружение дислоцированных в оккупированном Крыму зенитно-ракетных российских подразделений в октябре 2018 года, пишет издание. Речь идет о дивизионе таких ЗРПК.
"Личный состав войск противовоздушной обороны прошел обучение на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Зенитчики выполнили боевые стрельбы из комплексов "Панцирь-С", отразив удары тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия условного противника. В общей сложности было поражено около 50 воздушных мишеней, имитировавших пикирующие и маневрирующие воздушные цели в условиях радиопомех", - пишет издание со ссылкой на российское ведомство.
Накануне в Крыму Россия разместила четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Он базируется в Джанкое.
Напомним, МинВОТ заявил о продолжающейся российской блокаде Керченского пролива.