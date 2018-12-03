В России сообщают о закрытии аэропорта Симферополя из-за антитеррористических мер

"Аэропорт Симферополя закрыли - и на вылет, и на прилет. С утра там все глухо, все рейсы разворачивают и перенаправляют - в Анапу и соседние города", - говорится в сообщении.

О возможных причинах отмечают: "А теперь две версии. Первая, официальная: ночью ремонтировали взлетную полосу, закончить работы не успели, это меры безопасности. Вторая, возможно: в регионе ввели антитеррористические меры".



Отметим, что по состоянию на сейчас аэропорт открыт.



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Напомним, ранее Россия разместила в оккупированном Крыму зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" для "защиты воздушного пространства".



Как сообщал УНН, 26 ноября разведывательный беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США был замечен над Черным морем у южного побережья оккупированного Крыма.