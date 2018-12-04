Россия не впустила 160 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В течение шести дней Российская Федерация не пропустила через свою границу около 160 граждан Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Отвечая на вопрос журналиста о количестве граждан Украины, которых не пропустили на территорию РФ Андрей Демченко сообщил: "Всего за последние 6 дней около 160 человек".
Как сообщал УНН по состоянию на 3 декабря, Российская Федерация отказала 150 украинцам во въезде.
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Напомним, с 29 ноября иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крым. Кроме того, 3 декабря аэропорт в аннексированом РФ Симферополе закрыли для осуществления самолетами рейсовых полетов через осуществление оккупационной администрацией антитеррористических мероприятий.
Украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.